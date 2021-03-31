Fazıl popülaritemizi kullanmaya çalışıyor

Safiye Soyman, giydiği kıyafet için ''Hayatımda elbise çok gördüm ama böylesini görmedim. Salvador Dali gibi" yorumunu yapan Fazıl Say'a yanıt verdi. 'Söylemezsem Olmaz' adlı programa bağlanan Soyman, kıyafeti 29 Ekim kutlamalarında giydiğinden bahsetti ve ekledi: ''Ben ne yaptım ki bana saldırdı. Fazıl Say'ın sanatına saygım var ama bu sözlerine katılmıyorum. Faik görünce 'biz gündemde olduğumuz için bizim popülaritemizi kullanmak istedi' dedi.''