  • BIST
    1299.84
  • Dolar
    7,7181
  • Euro
    9,1304
  • Altın
    463,8860
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor
Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber
Merkez Bankasından yeni ödeme sistemi
Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri HDP binasında ele geçirilen ajandada...
Türkiye'den ABD'ye F-35 mesajı
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
'Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler'
Vergi yapılandırılması kararı TBMM'de kabul edildi
Facebook ve Google ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle başlattığı siyasi reklam yasağını uzattı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakattan görüntüler
Libya'da 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu
Selçuk Bayraktar'dan müjde: 3. Prototip yolda
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir
Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden...
Dünyada vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi
Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Ailele...
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
11 Kasım 2020 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:19:00

Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'

ABONE OL

Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Can Baydar ile evlilik kararı aldığı konuşulan Fatma Turgut, bu iddiaları yalanladı.

Gündem yoğun olduğu için bu iddialara bugün açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Fatma Turgut, ‘’İş dallanıp budaklanmaya başladı. Belirtmek isterim ki çıkan evlilik haberleri asılsızdır. Evlenmiyoruz. Biz çok yakın iki arkadaşız. Hepsi bu’’ yazdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti
Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da
Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...

Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...
Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!

Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!
Vefa kavramı yok olmuş

Vefa kavramı yok olmuş
Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER