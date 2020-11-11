Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'

Gündem yoğun olduğu için bu iddialara bugün açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Fatma Turgut, ‘’İş dallanıp budaklanmaya başladı. Belirtmek isterim ki çıkan evlilik haberleri asılsızdır. Evlenmiyoruz. Biz çok yakın iki arkadaşız. Hepsi bu’’ yazdı.