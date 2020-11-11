11 Kasım 2020 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:19:00
Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'
Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Can Baydar ile evlilik kararı aldığı konuşulan Fatma Turgut, bu iddiaları yalanladı.
Gündem yoğun olduğu için bu iddialara bugün açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Fatma Turgut, ‘’İş dallanıp budaklanmaya başladı. Belirtmek isterim ki çıkan evlilik haberleri asılsızdır. Evlenmiyoruz. Biz çok yakın iki arkadaşız. Hepsi bu’’ yazdı.
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