Fatma Teyze'ye sözünü tuttu

Demet Akalın, Manavgat'daki orman yangınında evinin kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözünü tuttu. Akalın, Fatma Teyze'ye yaptırdığı evin son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan Demet Akalın, harabeye dönen evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti. Şarkıcı, verdiği sözünü tuttu. Akalın, inşa halindeki evden fotoğraf paylaştı. Yangın sırasında evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuyan Fatma Öksüzoğlu'nun fotoğrafını gören Akalın, harekete geçmişti. Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı. Akalın, Fatma Teyze'ye verdiği sözü yerine getirdi. Şarkıcı Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.