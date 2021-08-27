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27 Ağustos 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 10:30:00

Fatma Teyze'nin evi bitti

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Demet Akalın, Manavgat'daki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Sanatçı 21 günde ev yaptırdı.

Demet Akalın, Manavgat'daki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Sanatçı 21 günde ev yaptırdı.

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan Demet Akalın, harabeye dönen evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti. Şarkıcı, verdiği sözünü tuttu. Akalın, inşaatı biten evden fotoğraf paylaştı. 49 yaşındaki şarkıcı, twitter hesabından " Fatma Teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" ifadelerini kullanarak evin son halini yayınladı. Bakanlığa başvuru yapan Akalın, yönetim kadrosunda sanatçı arkadaşı Sinan Akçıl'ın da yer alacağı yardım derneği kuruyor. Şarkıcı, deprem, sel ve yangınlarda meydana gelen afetzedelere yardım eli uzatacak.

Etiketler : Demet Akalın Manavgat Fatma Öksüzoğlu Yangın felaketi
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