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13 Nisan 2021 Salı 11:13:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 11:13:00

Fashion Week'te 3 boyutlu sezon

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Bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleşecek olan Fashion Week Istanbul, perşembe günü Tuvana Büyükçınar'ın 'Tuvanam Sonbahar/Kış' defilesiyle başlıyor.

Bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleşecek olan Fashion Week Istanbul, perşembe günü Tuvana Büyükçınar'ın 'Tuvanam Sonbahar/Kış' defilesiyle başlıyor. Modacının 23 parçadan oluşan koleksiyonu, 3 boyutlu hologramik olarak tanıtılacak. 16- 23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikte birçok modacı yeni sezon ürünlerini tanıtacak.

Etiketler : Fashion Week 3 boyut dijital pandemi
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