Fashion Week'te 3 boyutlu sezon

Bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleşecek olan Fashion Week Istanbul, perşembe günü Tuvana Büyükçınar'ın 'Tuvanam Sonbahar/Kış' defilesiyle başlıyor. Modacının 23 parçadan oluşan koleksiyonu, 3 boyutlu hologramik olarak tanıtılacak. 16- 23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikte birçok modacı yeni sezon ürünlerini tanıtacak.