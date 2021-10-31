Fashion Week hazırlığı

Uluslararası defile ve organizasyonlarıyla adını sıkça duyuran Sait Emir, önceki gün Nisantaşı'nda görüntülendi. Önümüzdeki hafta Paris'teki Fashion week için hazırlık yapan Emir, habercilerle sohbet etti. Emir, yanında bulunan İpek Şentürk, Elif Yılmaz, Asena Alyurt ile Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.