Farah'tan İnci itirafı

Yeni yıldan beklentisi sorulan Abdullah, ‘’Bir şey beklemiyorum. Beklenti pek hoş değil. 2020’de planlananlar olsaydı hepimiz bambaşka hayatlarda olurduk. Mesela ‘Masumlar Apartmanı’nda olmayacaktım. Zamanlama diğer projelerle çakışıyordu. Ama ne güzel oldu. İyi ki ‘İnci’ oldum’’ dedi.