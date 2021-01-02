02 Ocak 2021 Cumartesi 01:54:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 14:53:00
Farah'tan İnci itirafı
Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle 2020'de damga vuran Farah Zeynep Abdullah, teklif ilk geldiğinde yoğunluktan red edeceğini ancak ani gelişmeler sonrası evet dediğini söyledi.
Yeni yıldan beklentisi sorulan Abdullah, ‘’Bir şey beklemiyorum. Beklenti pek hoş değil. 2020’de planlananlar olsaydı hepimiz bambaşka hayatlarda olurduk. Mesela ‘Masumlar Apartmanı’nda olmayacaktım. Zamanlama diğer projelerle çakışıyordu. Ama ne güzel oldu. İyi ki ‘İnci’ oldum’’ dedi.