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19 Mart 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 14:00:00

Farah'ı şaşırtan telefon aramaları

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Birbirinden farklı sorunları olan bir ailenin dramını anlatan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, 'Her yer Masumlar Apartmanı sakini olmuş' dedi.

Birbirinden farklı sorunları olan bir ailenin dramını anlatan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, 'Her yer Masumlar Apartmanı sakini olmuş' dedi. Kendisini sadece selam vermek istediği için arayan insanların olmasından yakınan Abdullah, "İnsanlar delirmiş olmalı. Arıyorlar, 'selam vermek istedim' deyip, kapatıyorlar'' diyerek şaşkınlığını ifade etti.


Etiketler : farah zeynep abdullah masumlar apartmanı trt
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