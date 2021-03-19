Farah'ı şaşırtan telefon aramaları

Birbirinden farklı sorunları olan bir ailenin dramını anlatan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, 'Her yer Masumlar Apartmanı sakini olmuş' dedi. Kendisini sadece selam vermek istediği için arayan insanların olmasından yakınan Abdullah, "İnsanlar delirmiş olmalı. Arıyorlar, 'selam vermek istedim' deyip, kapatıyorlar'' diyerek şaşkınlığını ifade etti.





