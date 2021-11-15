Fanatik hayranı kapıya dayandı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de izleyici karşısına çıktı.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de izleyici karşısına çıktı. Konserde Balcı, kız arkadaşını bir hayranının rahatsız ettiğini anlattı. Hatta o kadının yaşadığı köye kadar geldiğini ifade eden Balcı, ''Bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar. Onu araştırmaya geldim. Gelmişken seni görmeye geldim' dedi. O dönemde ise kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan kız arkadaşıma mesaj atanmış kişiymiş. Şikayet ettik'' dedi.