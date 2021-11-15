Fanatik hayranı kapıya dayandı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de izleyici karşısına çıktı. Konserde Balcı, kız arkadaşını bir hayranının rahatsız ettiğini anlattı. Hatta o kadının yaşadığı köye kadar geldiğini ifade eden Balcı, ''Bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar. Onu araştırmaya geldim. Gelmişken seni görmeye geldim' dedi. O dönemde ise kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan kız arkadaşıma mesaj atanmış kişiymiş. Şikayet ettik'' dedi.