"En büyük reyting bende"

Faik Öztürk, kendi eliyle yemek hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Hayat arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte televizyonda program yapmaya hazırlandıklarını belirten Öztürk, "İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim'' dedi.