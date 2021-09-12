VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid-19 nedeniyle 110 gün yoğun bakımda kalmıştı! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı
"Yeni hükümet en yakın zamanda açıklanacak"
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Bebek' hastalandı
Destan'ın Saltuk'u belli oldu
"En büyük reyting bende"
Günlük burç yorumları! (12 Eylül 2021) Bugün burçları neler bekliyor?
Çanakkale batıkları New York Times'ta
Demokrasinin kara lekesi 41. yılında
28 Şubat rütbesizleri
Bulaşıcı enfeksiyonlar geri döndü
Konuşma ve yürüme bozukluğu anevrizma belirtisi
Su içen çocuğun anlama kapasitesi artar
Doğal öksürük şurubu: Andızotu
Falakacıdan şikayetçi yok!
Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi
HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı
Başkan Erdoğan'dan Şiir Gecesi'nde alkış alan cevap!
Türkiye'de son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti
Bakan Akar: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı
Bahçeli'den "Fatih" tepkisi
15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
12 Eylül 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 10:30:00

Faik Öztürk: En büyük reyting bende

ABONE OL

Sahnelerin eğlenceli ismi Faik Öztürk, önceki gün Tüyap'ta gerçekleşen WorldFood İstanbul Gıda Fuarına katıldı.

Faik Öztürk, kendi eliyle yemek hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Hayat arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte televizyonda program yapmaya hazırlandıklarını belirten Öztürk, "İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim'' dedi.

Etiketler : faik öztürk safiye soyman magazin
"Spekülasyonların kadını değilim"

"Spekülasyonların kadını değilim"
Dijitalde sunucu oldu

Dijitalde sunucu oldu
Baba olmak istiyor

Baba olmak istiyor
'Tam 12'den vuracak

'Tam 12'den vuracak
Fırat şefe veda etti

Fırat şefe veda etti
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar
Çağla'nın 'Kaan' siniri

Çağla'nın 'Kaan' siniri
"'Estetik ol' demedim"

"'Estetik ol' demedim"
Hediyeler otizmli çocukların eğitimine

Hediyeler otizmli çocukların eğitimine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER