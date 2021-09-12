12 Eylül 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 10:30:00
Faik Öztürk: En büyük reyting bende
Sahnelerin eğlenceli ismi Faik Öztürk, önceki gün Tüyap'ta gerçekleşen WorldFood İstanbul Gıda Fuarına katıldı.
Faik Öztürk, kendi eliyle yemek hazırlayarak mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Hayat arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte televizyonda program yapmaya hazırlandıklarını belirten Öztürk, "İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim'' dedi.