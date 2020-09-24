Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı
Kaynak: Akşam
Son zamanlarda ekranlara döneceğinin sinyalini vererek hayranlarını sevindiren, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Fahriye Evcen'in makyajsız paylaşımına beğeni yağdı.
Fahriye Evcen, bir süredir sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Evcen, son olarak makyajsız pozuyla hayranlarını mest etti.
Fahriye Evcen son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya başladı. Özellikle doğal haliyle gündeme gelen güzel oyuncu, doğal ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.
Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, Instagram hesabının hikayeler kısmından makyajsız haliyle çektiği fotoğrafını paylaştı.
- Dün 30'una giren Çağatay Ulusoy'dan bıyıklı imaj
- Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı
- İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döksün
- Pelin Akil Anıl Altan çiftinden yine beğeni yağmuru alan bir paylaşım: Babayla baş başa...
- Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya takipçilerini ikiye böldü