Fahriye Evcen'in filtresiz paylaşımı hayran bıraktı

Fahriye Evcen'in filtresiz paylaşımına beğeni yağdı. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabında 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.



Güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından filtresiz paylaşım yaptı ve fotoğrafına beğeni yağdı. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan dünyaya geldikten sonra ekranlara veda etti. Fahriye Evcen, hayranlarıyla daha çok sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.



Fahriye Evcen bahçede biriyle konuşurken kahkahalar içinde seyre dalmış. Oyuncunun doğal haliyle çekilen pozunda attığı kahkaha, adeta fotoğrafa bakanların kulağında çınlıyor… Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile mutlu bir aile hayatı olan Fahriye Evcen’in yaşadığı huzur ve sevinç de yüzüne yansıyor.

Yüzünde hiç makyaj olmaması da Evcen’in doğal halinin hayranları tarafından beğeni almasını sağlıyor.

İşte Fahriye Evcen'in filtresiz paylaşımı;