Fahriye dövüşerek zayıflıyor

İKİ çocuk annesi oyuncu Fahriye Evcen, fit görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliğe olan oyuncunun zayıflama yönteminin kicks boks olduğu ortaya çıktı. Oğulları Kerem ve Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için zayıflama kamplarına gitmek yerine kick-bocks sporuna yöneldi. Kişiye özel egzersiz programıyla günde 3 saat antrenman yapan Evcen, kısa sürede kilolarından kurtuldu. Oyuncunun en büyük destekçisi eşi Burak Özçivit oldu.