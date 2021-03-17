Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan

TRT 1'de ekrana gelen 'Teşkilat' dizisinde bir ajanı canlandıran Ezgi Eyüboğlu, Ankara'da gerçekleşen çekimlerin ardından önceki gün İstanbul'a geldi. Oyuncu, ayağının tozuyla erkek arkadaşı Oğulcan Engin'in yanına koştu. Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Engin, kız arkadaşının rolü hakkında "Gerçek hayatta ajan olsa ben de hemen kanardım. Zaten rolünü çok güzel oynuyor, hayranlıkla izliyorum'' dedi. Recep ASLAN