Ezgi Mola yoğunluktan iki milyon TL'ye red!

‘Masumlar Apartmanı’nda sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola, reklam filmlerinin de aranan ismi oldu. Hali hazırda bir güzellik markasının yüzü olan Mola, yoğun set programı nedeniyle başka reklam çalışmalarına mesafe koydu… Set ve ev arasında mekik dokuyan başarılı oyuncuya son olarak bir kadın pedi firmasından teklif geldi. Ancak reklam ve seslendirme gibi yan işlerlerde başını kaşıyacak vakit bulamayan başarılı oyuncu, 2 milyon TL’lik teklife yoğun çalışma saatlerinden dolayı olumsuz yanıt vermek zorunda kaldı. Mola, daha önce de birçok firmanın reklam yüzü olmuştu.