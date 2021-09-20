Ankaralı hayranlarını kızdırdı

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin çekimleri için sık sık Ankara'ya giden Ezgi Eyüboğlu, attığı tweet'le tepkileri üzerine çekti. Oyuncu, "Başıma bir şey gelmeyecekse, Ankara'nın en sevdiğim yanı İstanbul'a dönüşü gerçekten" diye yazdı. Bazı takipçiler, "Seviyordum seni ama gıcık oldum takipten çıkıyorum" ve "Çok sevmiyorsan tutmayalım" gibi yorumlarda bulundu.