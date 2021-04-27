Eylülde ‘farklı' dönecek

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekrana ara veren Mehmet Ali Erbil, eylül ayında seyircisinin karşısında olacak. Yıllardır sunduğu Çarkıfelek ile geri dönüş yapmayacağını söyleyen Erbil, farklı bir konseptte yer alacağını belirtti. Erbil, yeni projesi hakkında daha fazla bilgi vermek istemedi.

