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27 Nisan 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 13:00:00

Eylülde ‘farklı' dönecek

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Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekrana ara veren Mehmet Ali Erbil, eylül ayında seyircisinin karşısında olacak.

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekrana ara veren Mehmet Ali Erbil, eylül ayında seyircisinin karşısında olacak. Yıllardır sunduğu Çarkıfelek ile geri dönüş yapmayacağını söyleyen Erbil, farklı bir konseptte yer alacağını belirtti. Erbil, yeni projesi hakkında daha fazla bilgi vermek istemedi.

Etiketler : mehmet ali erbil çarkıfelek yeni proje
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