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27 Ekim 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 10:00:00

Evlilikte çok uçtum!

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Basketbolcu Nemanja Djurisic'ten boşanan eski Türkiye güzeli Ezgi Avcı, ayrılık nedenini "4,5 yılda 4 yer değiştirdik aynı paydada buluşamadık" sözleriyle anlattı.

Basketbolcu Nemanja Djurisic'ten boşanan eski Türkiye güzeli Ezgi Avcı, ayrılık nedenini "4,5 yılda 4 yer değiştirdik aynı paydada buluşamadık" sözleriyle anlattı.

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, konuk olduğu programda Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile boşanmasıyla ilgili konuştu. Geçtiğimiz aylarda ünlü basketçiyle evliliklerini bitiren Avcı, ''Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum... Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu... Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı... Aynı paydada buluşamadık. Aslında hayat amaçlarımız aynı noktada değildi'' dedi. Avcı eski eşiyle dost olarak görüştüklerini söyledi.

Etiketler : Basketbolcu Nemanja Djurisic Türkiye güzeli Ezgi Avcı
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