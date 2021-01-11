Evliliklerini ticari!

Bu sözleriyle konuşulan Ivana Sert’e bir yorum şarkıcı Hatice’den geldi. Hatice, sosyal medya hesabından ‘’Ticaret evliliği yapıp haraca bağlamak oluyor bu başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman’’ yazdı.