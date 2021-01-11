11 Ocak 2021 Pazartesi 00:33:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 13:14:00
Evliliklerini ticari!
Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in oğlu için 5 bin TL'lik nafakaya yüzde 300 zam yapılmasını istemiş ve ‘'Nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz'' demişti.
Bu sözleriyle konuşulan Ivana Sert’e bir yorum şarkıcı Hatice’den geldi. Hatice, sosyal medya hesabından ‘’Ticaret evliliği yapıp haraca bağlamak oluyor bu başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman’’ yazdı.