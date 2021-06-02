Evliliklerinde ikinci kriz

2019 yılında nikâh masasına oturan Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde pürüzler yaşayan çift, aralarındaki sorunları aştıklarını sosyal medyadan yayımladıkları mutluluk pozlarıyla duyurmuştu. İkili, bugünlerde yine büyük bir sınavdan geçiyor. Elmas ile Özmandıracı, sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu kez aralarındaki sorunları çözemeyen çift, Instagram hesaplarından birbirlerini sildi. Hal böyle olunca; Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Çift, konu hakkında açıklama yapmadı.

