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18 Ekim 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 12:30:00

Evlilik yolunda ayrılık

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Sunucu Esra Eron, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un yeğeni Efe Gürsoy'dan ayrıldı.

Sunucu Esra Eron, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un yeğeni Efe Gürsoy'dan ayrıldı. İlişkilerini geçen nisan ayında bitiren ancak ikinci bir şans veren ikili, evlilik yolunda ilişkilerini noktaladı. Efe Gürsoy'da evlilik teklifi alan Esra Eron, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Eron, mesajında 6 yıllık birlikteliklerini ortak bir kararla bitirdiklerini söyledi.

Etiketler : Esra Eron Ergun Gürsoy Efe Gürsoy
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