Evlilik yok

TRT'de yayınlanacak olan 'Kara Tahta' kod adlı diziyle setlere dönmeye hazırlanan Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin'le bir davette görüntülendi. Çekimlerin henüz başlamadığını söyleyen oyuncu, oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Oğulcan Engin'le yazın evlenecekleri konuşulan Daner,, "Öyle bir şey yok, evlilik haberleri yalan" dedi.