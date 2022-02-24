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24 Şubat 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 14:00:00

Evlilik yok

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TRT'de yayınlanacak olan 'Kara Tahta' kod adlı diziyle setlere dönmeye hazırlanan Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin'le bir davette görüntülendi.

TRT'de yayınlanacak olan 'Kara Tahta' kod adlı diziyle setlere dönmeye hazırlanan Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin'le bir davette görüntülendi. Çekimlerin henüz başlamadığını söyleyen oyuncu, oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Oğulcan Engin'le yazın evlenecekleri konuşulan Daner,, "Öyle bir şey yok, evlilik haberleri yalan" dedi.

Etiketler : Evlilik yok Kara Tahta Miray Daner Oğulcan Engin
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