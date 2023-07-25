Evlilik yakında

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti temmuz başında 1. yıl dönümlerini kutlamıştı. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile tanışmış ve sosyal medya hesapları üzerinden takipleşmeye başlamışlardı. Yıldırım'ın ablası ile aralarından adeta su sızmayan Deniz sonrasında Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım ile tanıştı ve Instagram'dan takipleşmeye başladı. Çiftin en son bir yakınlarının bebeğiyle birlikte verdiği poz "Evlilik yakın" haberlerini beraberinde getirdi.