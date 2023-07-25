VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa, yükseliş eğilimini üst üste 5. haftaya taşıdı
Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu ağırlayacak
Borsa güne yükselişle başladı
Kenevir tekstiline büyük destek
Ayı sürücünün yolunu kesti
Yaren leylek göç hazırlığında
25 Temmuz 2023 Salı 09:47:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 09:47:00

Evlilik yakında

ABONE OL

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşkları doludizgin devam ediyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti temmuz başında 1. yıl dönümlerini kutlamıştı. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile tanışmış ve sosyal medya hesapları üzerinden takipleşmeye başlamışlardı. Yıldırım'ın ablası ile aralarından adeta su sızmayan Deniz sonrasında Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım ile tanıştı ve Instagram'dan takipleşmeye başladı. Çiftin en son bir yakınlarının bebeğiyle birlikte verdiği poz "Evlilik yakın" haberlerini beraberinde getirdi.

Etiketler : pınar deniz kaan yıldırım aşk
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX