Evlilik teklifi almadan evlendim

2020 yılında Cansel Elçin'le hayatlarını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat teklif almadığını söyleyerek: "Doğum günümde cebinden bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi" dedi.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Targun Hatun'u canlandıran oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, özel hayatıyla ilgili konuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu. Bayat, evlenmeden bir yıl önce Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf etti. Oyuncu şunları söyledi: "Doğum günümde yemeğe gittik. 'Sana bunu aldım' diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi ama 'Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum' gibi sözler söyledi. Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim. Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Ondan sonra da evlendik.''