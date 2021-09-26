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26 Eylül 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 12:00:00

Evlilik için erken

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Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açtığı oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açtığı oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İlk kez yan yana görüntülenen ikilinin bir hayli keyifli olduğu görüldü. İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen çift, habercilerin evlilik soruları karşısında Pamuk, "Daha çok erken" derken Koç ise, "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki" dedi.

Etiketler : Melisa Aslı Pamuk Mustafa Mert Koç Kuruçeşme
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