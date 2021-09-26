Evlilik için erken

Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açtığı oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İlk kez yan yana görüntülenen ikilinin bir hayli keyifli olduğu görüldü. İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen çift, habercilerin evlilik soruları karşısında Pamuk, "Daha çok erken" derken Koç ise, "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki" dedi.