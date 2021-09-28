Evlilik için çok erken

En son ekranlara veda eden 'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Özgü Kaya, Zorlu PSM'de gerçekleşen SB Perakende Fuarı'nda görüntülendi. Sevcan Bakır'ın ev sahipliğindeki organizasyona katılan oyuncu, Serdar Şanal ile evlenecekleri yönünde çıkan haberlere "İlişkimiz çok güzel gidiyor ama evlilik için daha çok erken, öyle bir düşüncemiz yok dedikçe evlilik haberleri çıkıyor tekrar ediyorum, yok yok" şeklinde yanıt verdi.