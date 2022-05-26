Evlilik güzel

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, City's'de alışveriş yaptı. Mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Toroğlu ,"Evlilik çok iyi gidiyor. Evlenmeyi hiç düşünmüyordum boşandıktan sonra ama çok iyi anlaştığım eşim çıktı karşıma" dedi.