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14 Aralık 2020 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 14:15:00

Evlilik değil ayrılık haberi geldi

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Nikah masasına oturmaya hazırlanan Damla Sönmez ile Ushan Çakırçifti, yollarını ayırdı. Damla Sönmez, tüm fotoğrafları sildi.

Üç yıl önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden üzen haber geldi. Çift, yollarını ayırdı. Sekiz yıldır birlikte olan ikilinin ayrılık haberi de Damla Sönmez’in, Instagram’daki hamlesiyle ortaya çıktı. Güzel oyuncu, erkek arkadaşıyla çekilmiş olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Nişan yüzüğünü de takmayan Damla Sönmez'in bu davranışı ayrılık iddialarını güçlendirirken Ushan Çakır’ın ise profilindeki Sönmez ile olan karelerini silmemesi dikkatlerden kaçmadı. Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini hala takip ederek de arkadaş olarak kaldıklarını gözler önüne serdi. 

Etiketler : Ushan Çakırçifti damla sönmez ayrılık
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