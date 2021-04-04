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04 Nisan 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 14:30:00

Evlilik aşkı öldürmüyor

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2019'da Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal, duygularını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

2019'da Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal, duygularını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. Mutlu bir birliktelikleri olduğunu anlatan oyuncu, evliliğin aşkı öldürmediğinin de altını çizdi.

Teşkilat dizisiyle ekranlara dönen Deniz Baysal, seyircilerin gösterdiği ilgi karşısında mutlu olduğunu söyledi. Bu durumun kendisinde ekstra bir sorumluluk yarattığının altını çizen Baysal, ''Bu başarı bizi motive etti'' dedi. Re Touch Mag dergisine şarkıcı Barış Yurtçu ile olan evliliğinden de bahseden oyuncu, huzurlu bir yuvaları olduğunu söyledi. Evliliğin aşkı öldürmediğinin altını çizen Deniz Baysal, '' Evet evliyiz ama ilişkimizi bir kalıba sokmuyoruz. Biz aynı zamanda dostuz, sevgiliyiz, hayat arkadaşıyız birbirimize'' dedi. Eşinin şarkılarını dinlemenin kendisi için terapi olduğunun da altını çizen oyuncu, her sabah müzikle güne başladıklarını dile getirdi.

Etiketler : Barış Yurtçu Deniz Baysal Teşkilat dizisi
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