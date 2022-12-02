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02 Aralık 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:00:00

Evliliğimiz hikayeydi!

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Ece Dağıstan, Piyanist Fazıl Say ile boşanmıştı.

Ece Dağıstan, üç yıl önce Milano'da nikâh masasına oturduğu Piyanist Fazıl Say ile boşanmıştı. Beykoz Adliyesi'nde el ele gelerek anlaşmalı boşandıklarını belirten Dağıstan, Instagram'dan duygusal bir yazı paylaştı. Dağıstan, "Hikâyenin içinde ilk görüşte aşk, yıllarca hayalini kurmak, eğlenmek, ağlamak ve saçmalamak vardı. Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikâyeydi" notunu düştü.

Etiketler : ece dağıstan fazıl say magazin
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