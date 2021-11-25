Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor. Bodrum'da yaşayan Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünyaevine gireceklerini açıkladı. Çift, 2 Şubat'ta sade bir nikahla hayatlarını birleştirecek. İkili yazın da düğün merasimi yapmayı planlıyor. Açar, "Çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 2 Şubat 2022 tarihinde, ben enerjiye bakarak belirledim. İşimi kullandım burada. Bodrum'da böyle bir karar aldık. İki ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz" dedi.