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25 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00

Evleniyor

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Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor. Bodrum'da yaşayan Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünyaevine gireceklerini açıkladı.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor. Bodrum'da yaşayan Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünyaevine gireceklerini açıkladı. Çift, 2 Şubat'ta sade bir nikahla hayatlarını birleştirecek. İkili yazın da düğün merasimi yapmayı planlıyor. Açar, "Çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 2 Şubat 2022 tarihinde, ben enerjiye bakarak belirledim. İşimi kullandım burada. Bodrum'da böyle bir karar aldık. İki ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz" dedi.

Etiketler : Merhum sanatçı Kayahan Beste Açar Bodrum Oksal Erev
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