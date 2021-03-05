Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen müzisyen çift Fatma Turgut ile Can Baydar, Nişantaşı'ndaki bir kebapçı çıkışı objektiflere yansıdı. Ayrılık haberlerini yalanlayan Turgut, evlilik sorularına ise '' Hayır evlilik yok, eğer olursa ben size söylerim. Onu da sosyal medyadan duyururum" cevap verdi.

Recep ASLAN

