  • BIST
    1538.4
  • Dolar
    7,5336
  • Euro
    8,9920
  • Altın
    410,2710
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erem Şentürk, 8 Mart Pazartesi'den itibaren 24 TV'de...
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Paylaşımının ağabeyi için olduğunu bilmiyordu...
Düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anları anlattı!
"Onlar Türk askeri değil katil" diyerek tepki göstermişti...
HDP'li Sezai Temelli'den şehitlerimizle ilgili skandal sözler
"SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı"
Kaza kırıma uğrayan helikopter kazalarında toplam 39 şehit verdik
'Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur'
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum
Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı
Bakan Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz
Marsel'in caz keyfi
Bensu için hayat artık şekersiz!
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
Çocuk gelin son bulsun
Aşk acısı zayıflattı
Artık oyuncu değil heykeltıraş
Yüksek protein diyeti böbreği yoruyor
Soğukta rüzgâra karşı yürümeyin Kalp krizi geçirebilirsiniz
Yüz felcinin sinyali kulakta başlıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 5 Mart burç yorumları
05 Mart 2021 Cuma 11:06:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 11:06:00

Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen müzisyen çift Fatma Turgut ile Can Baydar, Nişantaşı'ndaki bir kebapçı çıkışı objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen müzisyen çift Fatma Turgut ile Can Baydar, Nişantaşı'ndaki bir kebapçı çıkışı objektiflere yansıdı. Ayrılık haberlerini yalanlayan Turgut, evlilik sorularına ise '' Hayır evlilik yok, eğer olursa ben size söylerim. Onu da sosyal medyadan duyururum" cevap verdi.

Recep ASLAN

Etiketler : fatma turgut can baydar evlilik sosyal medya
Demet yine taşladı

Demet yine taşladı
Ayrılsam da tektaşlar bende

Ayrılsam da tektaşlar bende
Alp ile yolları ayırdık

Alp ile yolları ayırdık
Ceza yememek için tam koruma

Ceza yememek için tam koruma
Online Fransızca eğitimi

Online Fransızca eğitimi
Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması

Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması
Şarkılar köy okulları için

Şarkılar köy okulları için
Setten sete koşuyor

Setten sete koşuyor
Sesimi sigortalatacağım

Sesimi sigortalatacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER