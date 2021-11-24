VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Muş'ta kar ve sis etkili oldu
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?
Irak'ta Kerkük için kritik gün! "Türkiye varken böyle bir adım atılamaz"
İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!
Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu
Türkiye yağışlı havaya teslim!
6 bin kişiye istihdam müjdesi!
Başak Cengiz'in adı okulda yaşayacak
Aşka geldi
3 yıl sonra döndü
Yıldızlar taçlandı
Bostancı hazırlığı
24 Kasım 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 11:30:00

Evlatlarım ve ben

ABONE OL

3 hafta önce ikinci kez annelik duygusunu yaşayan şarkıcı Bengü, oğlu Selim ve kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaştı.

3 hafta önce ikinci kez annelik duygusunu yaşayan şarkıcı Bengü, oğlu Selim ve kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı, iki çocuğuyla ilgilendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisinin altına, "Bizim evde durumlar böyle, bu fotoğraf da, minik Selim'i besledikten hemen sonra çekildi. İlk günlerdeki her şeye yetebilir miyim kaygımı geride bırakarak, ilk göz ağrım Zeynebimin sevgi dolu kalbiyle, kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor. Buyurun o zaman; tüm ev halimizle evlatlarım ve ben" notunu düştü.

Etiketler : Evlatlarım ve ben Bengü Selim ve kızı Zeynep
Çocuk provası

Çocuk provası
Yeni parçalar fast-food gibi

Yeni parçalar fast-food gibi
Annesine şarkı yaptı

Annesine şarkı yaptı
Hülya eşimden özür diledi

Hülya eşimden özür diledi
Boğaz'da kırmızı Hande

Boğaz'da kırmızı Hande
Davasından vazgeçti

Davasından vazgeçti
Teşkilat'a Yıldırım çarptı

Teşkilat'a Yıldırım çarptı
90'ları kıskanıyorlar

90'ları kıskanıyorlar
Öğretmenleri coşturdu

Öğretmenleri coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER