3 hafta önce ikinci kez annelik duygusunu yaşayan şarkıcı Bengü, oğlu Selim ve kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı, iki çocuğuyla ilgilendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisinin altına, "Bizim evde durumlar böyle, bu fotoğraf da, minik Selim'i besledikten hemen sonra çekildi. İlk günlerdeki her şeye yetebilir miyim kaygımı geride bırakarak, ilk göz ağrım Zeynebimin sevgi dolu kalbiyle, kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor. Buyurun o zaman; tüm ev halimizle evlatlarım ve ben" notunu düştü.