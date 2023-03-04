Evlatlar bize emanet!

Oyuncu Hatice Şendil, Ankara'da hastanedeki depremzede çocukları ziyaret etti. Şendil, miniklere Sivil toplum örgütü UCİM'le hediyeler verdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından çocuklarla pozlarını "Bize emanet evlatlar, anneler var, çare arayan ve yol bulmaya çalışan var. Beraber oyun oynadık, Mehmet Ali'yle, Ayşegül'le boya yaptım. Yasemin'le Fenerbahçe'yi konuştuk. Bugün hayatımın en anlamlı günlerinden biriydi" yazarak yayınladı.