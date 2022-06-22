Evinin çatısını atölyeye çevirdi

'Güven Bana' adlı komedide rol alacak olan oyuncu Pelin Karahan resme merak sardı. Oyuncu, Beykoz'daki lüks villasının bir katını atölyeye çevirdi.

En son ekranlara veda eden TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pelin Karahan, sanata merak sardı. İşadamı Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği olan oyuncu Hande Erçel ve Bensu Soral gibi isimlerin de hobisi olan resme el attı. Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olan oyuncu, Beykoz'daki evinde tablo yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı resim çizmeyi zamanla seven Karahan, villasının çatı katını atölyeye çevirdi. Oyuncu, dekorasyonunu kendi zevkine göre organize ettirdi. Cihangir Ceyhan'la 'Güven Bana' adlı komedi yapımı filmde rol almaya hazırlanan Karahan, boş vakitlerinde çatı katındaki atölyesinde yeni tablolar yapıyor. Oyuncunun hayalinin bir gün yaptığı çalışmaları sergi olarak yayınlamak olduğu öğrenildi.