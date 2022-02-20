Evini taşıma hazırlığında

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda otomobiliyle evine doğru giderken aracı takıntılı bir hayranı tarafından tekmelenmişti. Oyuncu, yaşanan tatsız olayın ardından harekete geçti. Sarıkaya, Etiler'deki evinden taşınma kararı aldı. Oyuncu, arkadaşlarınında oturduğu Çubuklu'da özel güvenlikli ve site içerisinde villa bakıyor. Oyuncu, bir açıklamasında, "Evin etrafında olup biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı" demişti.