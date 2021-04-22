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22 Nisan 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 19:00:00

Evini spor salonuna çevirdi

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'Sadakatsiz' dizisinde Asya karakteriyle dikkat çeken Cansu Dere, pandemi nedeniyle spor salonları kapanınca çareyi sporu ayağına getirmekte buldu.

'Sadakatsiz' dizisinde Asya karakteriyle dikkat çeken Cansu Dere, pandemi nedeniyle spor salonları kapanınca çareyi sporu ayağına getirmekte buldu. Evin bir bölümünü mini bir spor salonuna çeviren Dere, online olarak spor hocasıyla antrenman yapıyor.

Etiketler : sadakatsiz cansu dere spor
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