4 yıldır televizyona ara vererek dijitalde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak'la mutlu bir evliliği olan Düvenci, oğlu Okan Ali doğduktan sonra ekranlardan uzaklaştığını söyledi. Oyuncu, "Galiba fazla evine bağlı biriyim. Oğlum da doğduktan sonra hep evde olmak istedim" dedi.