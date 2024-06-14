23 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlıcan A., partide tanıştığı Hasan Can Kaya'nın evine gitti. Nazlıcan A.'nın iddiasına göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Evden ayrılmak isteyen genç kızı, Kaya alıkoydu. Arkadaşlarına konum atan Nazlıcan, "bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" mesajını da gönderdi.

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerine haber verilmesinin ardından ünlü komedyen emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti. Kurtulmak için polis çağıran genç kızın son anda şikayetini neden geri çektiği ise merak konusu oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri genç kızın ifadesini savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

X hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."