Evde talihsiz kaza

Gülben Ergen, ayağını burktu. Şarkıcı, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştu. Ergen, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sanatçı, "Evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım. Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde" notunu yazdı.