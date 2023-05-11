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11 Mayıs 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:15:00

"Evde patron Serap"

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Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile birlikte alışverişte görüntülendi.

Avatar lakabıyla tanınan sporcu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile birlikte alışverişte görüntülendi. Bir oğulları olan ve geçtiğimiz aylarda kızları Zenia ile ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, objektiflere minik kızları ile poz verdiler. Arslan, 30 Mayıs'ta vizyona girecek filmi için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Muhabirlerin 'evde kimin sözü geçer?' sorusu üzerine yanıt veren oyuncu, esprili bir şekilde 'bizde patron Serap, o ne derse o olur' dedi.

Etiketler : çağan atakan arslan serap korkmaz oyuncu sporcu
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