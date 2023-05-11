"Evde patron Serap"

Avatar lakabıyla tanınan sporcu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile birlikte alışverişte görüntülendi. Bir oğulları olan ve geçtiğimiz aylarda kızları Zenia ile ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, objektiflere minik kızları ile poz verdiler. Arslan, 30 Mayıs'ta vizyona girecek filmi için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Muhabirlerin 'evde kimin sözü geçer?' sorusu üzerine yanıt veren oyuncu, esprili bir şekilde 'bizde patron Serap, o ne derse o olur' dedi.