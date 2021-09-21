Evde kuzu besledim

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 11 yıldır yüzü olduğu Mavi'nin yeni reklamında geri dönüşüme dikkat çekti. Oyuncu, habercilerle bir araya geldi. Çocukluğunda evde kuzu beslendiğini söyleyen Tatlıtuğ, "Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Ona baktık dördüncü katta evde" dedi. Settar Tanrıöğen'le birlikte rol alacakları 'Aşıklar Bayramı' filmi için Kars'a gidecek olan oyuncu, "Son hazırlıkları güncelledik, yarın yolculuk var. Bir baba-oğul hikayesi dokunaklı ağlayacaklar" dedi.