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27 Şubat 2021 Cumartesi 08:52:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50:00

Evde görünmez kaza

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Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, önceki akşam Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, önceki akşam Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hafta sonu evde yemek yaparken bıçakla elini kesen Zorlu, pansuman için hastaneye geldiğini söyledi. Eline dikiş atıldığını belirten Zorlu, "Görünmez kaza, mutfakta ve evde her yer kan oldu. Tam dokuz dikiş atıldı. Her gün pansumana geliyorum" dedi. Geçtiğimiz aylarda yapım şirketi kuran Zorlu, bu sıralar başrolünü Pelin Karahan'ın oynadığı ilk filmi 'Dalgalar ve İzler'in montajı ile uğraştığı söyledi.

Recep ASLAN

Etiketler : banu zorlu hastane dalgalar ve izler mutfak kazası
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