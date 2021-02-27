Evde görünmez kaza

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, önceki akşam Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hafta sonu evde yemek yaparken bıçakla elini kesen Zorlu, pansuman için hastaneye geldiğini söyledi. Eline dikiş atıldığını belirten Zorlu, "Görünmez kaza, mutfakta ve evde her yer kan oldu. Tam dokuz dikiş atıldı. Her gün pansumana geliyorum" dedi. Geçtiğimiz aylarda yapım şirketi kuran Zorlu, bu sıralar başrolünü Pelin Karahan'ın oynadığı ilk filmi 'Dalgalar ve İzler'in montajı ile uğraştığı söyledi.

Recep ASLAN

