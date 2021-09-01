Estetikten değil dişlerimden konuşamıyorum

Sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmıştı. Operasyon sonrası görüntüsüyle dikkat çeken Paköz, ekranlara geri döndü. "Estetikten konuşamıyor" eleştirilerine maruz kalan Paköz, sert çıktı. Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizlerle. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum'' dedi.