Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Wilma Elles ve Tuğba Özay son dönemde insanların yaptırdığı estetiklerle ilgili konuştu. Elles ve Özay, Meral İşiağa'nın ev sahipliğinde Adana'da Matmazel Güzellik Merkezi'nin açılışına katıldı. Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarının güzel olmadığını düşündüğünü söyleyen Özay, "Dolgusu var ama yetmiyor. Biraz daha şişiriyor. Senin bedeninle, ruhunla ve kendinle barışık olmadığının göstergesidir. Hele ki çok genç yaşta estetik yaptırıyorlar. Daha vücudu oturmamış ama her tarafını yaptırmış. Bunun sonu yok" dedi. Elles ise, "Güzel uyumaya, güzel beslenmeye en önemlisi de güzel düşünmeye önem veriyorum. Dış güzellik de doğallık da çok önemli" dedi.