Estetikleri dikkat çekti

Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte 'Yargı' dizisinde rol alan Pınar Deniz'in estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Oyuncunun eski halleri, sosyal medyada gündem oldu. Son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Deniz'in, estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Pek çok kez kamera karşısına geçen 28 yaşında olan oyuncu, Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde de rol aldığı ve kilo verdiği de ortaya çıktı.