Estetik sorusu kızdırdı

En son 'Yalancı' dizisiyle ekranda olan Burçin Terzioğlu, Bebek'te bir güzellik merkezindeydi. Estetik yaptırdığı konuşulan oyuncu, konunun hatırlatılması üzerine kızdı. Muhabirlere "Ne saçma sapan bir konu bu arkadaşlar" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi. 41 yaşındaki Terzioğlu daha önce "19'umda burnuma estetik yaptırmıştım. 1 ay basket topu gibi gezmiştim" demişti.

