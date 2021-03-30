Estetik sonrası hastanelik oldu

Bir haftadır paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı'nın hastanelik olduğu öğrenildi. Miami'de lüks hayatından her gün paylaşımlar yapan ünlü ismin, bir haftadır paylaşım yapmaması takipçilerini meraklandırdı. Subaşı'nın bir süredir gözlerden uzak kalmasının sebebi estetikleri olduğu öğrenildi. Geçen aylarda burun estetiği yaptıran Subaşı, burnu sürekli düşünce yeniden operasyona girdi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın yaptırdığı kalça estetiği de yataktan kalkılmayacak hale getirince ünlü isim hastanede tedavi altına alındı.