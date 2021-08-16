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16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 10:18:00

Estetik mi yaptırdı?

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Masumiyet" dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni alırken yüzündeki değişimin nedeni merak edildi.

Masumiyet" dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni alırken yüzündeki değişimin nedeni merak edildi. Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu oldu.

Etiketler : Masumiyet estetik photoshop makyaj hilesi İlayda Alişan
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