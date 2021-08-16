Estetik mi yaptırdı?

Masumiyet" dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni alırken yüzündeki değişimin nedeni merak edildi. Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu oldu.