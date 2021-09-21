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21 Eylül 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 13:30:00

Estetik değil, bant hilesi

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programında Ersoy'un konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programında Ersoy'un konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe'nin bir ara şarkı söylediği sırada mikrofonu açık kalan Ersoy'un, "Son program kovulduk" dediği duyuldu. Yüzündeki değişiklikte fark edilen Ersoy'un tıpkı Seda Sayan gibi Fransız askısıyla cildini gerdirdiği iddia edildi. Estetik yaptırdığı söylenen Ersoy, konuşulanları kısa sürede yalanladı: ''Yüzüme yıllardır bant hilesi uygulatırım, yayında da aynısını kullandım."

Etiketler : Bülent Ersoy Mustafa Keser Benzemez Kimse Bize
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